الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة العالمية: مصر رائدة في مجال التطوير الصحي وتخطو خطوات ثابتة نحو التعزيز والتقدم

الدكتور نعمة عابد
الدكتور نعمة عابد
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل الصحة العالمية مصر  ؛ إن انطلاق  النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية. ، يجمع السياسات والممارسات تحت هدف واحد وهو سلامة المريض ويبرهن أن الدولة المصرية تسير علي الطريق الصحيح وهو ما ينعكس عبس صحة وسلامة المريض .

وأضاف عابد خلال كلمة مسجلة له  ، أن  كل يوم في الدولة المصرية يشهد تطورا صحيا جديد وهو ما بدأته وزارة  الصحة المصرية بإعطاء سلطات للمجلس الصحي في إطلاق الدلائل الإرشادية وهو ما خرج للنور وأصبح واقع قائم علي المنهجية العلمية معزز بآليات الحكومة .

وأوضح ممثل الصحة العالمية في مصر إن الدلائل الإرشادية  المصرية والتي تم وضعها بالتعاون مع المنظمة ووزارة الصحة المصرية  أصبحت خارطة طريق صحية نحو ريادة مصر في المنظومة الصحية وهو ما أثنت عليه المنظمة في المحافل العالمية .

