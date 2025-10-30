قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
محافظات

صحة مطروح : قافلة طبية مجانية في تخصص طب وجراحة العيون لمدة يومين

ايمن محمود

تنظم مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري , قافلة طبية مجانية فى تخصص طب وجراحة العيون لتقديم خدمات الكشف الطبي والعمليات الجراحية لأهالى المحافظة وذلك يومى الجمعة 31 أكتوبر والسبت 1نوفمبر بمستشفى مطروح العام.

وتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بمطروح بالشكر  للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح و التعاون المتعدد المستمر في تقديم الخدمات الصحية لأهالى المحافظة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وتنفيذا لتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المباشرة الميدانية للمستشفيات والمرور المفاجئ للوقوف الحقيقي علي مستوي تقديم الخدمات و قياس رضاء المواطنين .

كلف  الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح  لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والادارات الفنية بالمديرية للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة .

حيث قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات بعمل معايشة على مدار اليوم ولمدة ٥ أيام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

و قامت لجنة مكبرة برئاسة  الدكتورة سارة عبد الفتاح عضو الطب العلاجى  وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى والمسائى  على مستشفى مطروح العام ، وأشادت اللجنة بأطباء وتمريض قسم العناية المركزة أطفال بالمستشفى لتفانيهم وتميزهم فى العمل .

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور سيد مصيلحي عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحى والمسائى على مستشفتى التوليد والصحة الإنجابية و الأطفال 

و قامت لجنة مكبرة برئاسة  الدكتور مبروك سعيد عضو الطب العلاجى  وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى  على مستشفى التوليد والصحة الانجابية 

و قامت لجنة برئاسة الدكتور  أحمد أسامة عضو إدارة الطب العلاجي بعمل معايشة لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الضبعة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

و تفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات  على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة .

وأكدت اللجنة علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى  مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

وفى نهاية المرور تم عقد  جلسة نقاشية مع لجنة المرور والفريق الإدارى بالمستشفيات سابقة الذكر لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

ووجه  الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات  ان تكون  الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، بالتزامن مع مرور السيد الدكتور وكيل الوزارة و الدكتور وكيل المديرية و الساده مديري العموم .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات  ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

