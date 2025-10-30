خالد الغندور ينتقد موقف الأهلي من حكم مباراة بتروجيت.. ماذا قال؟

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي اعتراض الأهلي علي حكم مباراة الفريق أمس أمام بتروجيت.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"نفسي اعرف ايه وجه اعتراض الأهلي علي حكم لقاء امس كابتن بسيوني كم من الإنذارات للاعبي بتروجيت وقت ضايع تخطي ١٦ دقيقة علي شوطين هدف تعادل مشكوك في صحته بسبب ياسر إبراهيم و بن رمضان و اخيرا رمي زجاجات و ألفاظ من الجمهور ضد الحكم و ننتظر تقرير مراقب المباراة"

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف بتروجيت حامد حمدان فيما أدرك جراديشارد التعادل للنادي الأهلي.

النادي الأهلي يظل في المركز الثاني عقب التعادل أمام بتروجيت برصيد 22 فيما تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.

واحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ووادي دجلة فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة أيضا بينما جاء فريق الزمالك فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.