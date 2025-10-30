إسرائيل تعتقل يهوديتين أمريكيتين لمساعدتهما الفلسطينيين في حصاد الزيتون

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يهوديتين أمريكيتين، كانتا تشاركان في مُبادرة لمساعدة مزارعي الزيتون الفلسطينيين على حصاد محصولهم في شمال الضفة الغربية.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، إنه يجري العمل الآن على ترحيلهما من إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم اعتقال تسعة ناشطين آخرين، في قرية بورين الفلسطينية - التي أُعلنت مؤخرًا منطقة عسكرية مغلقة. وجرى اقتياد الأمريكيتين أولًا إلى جلسة استماع بشأن الترحيل، ثم إلى سجن الرملة لترحيلهما .



وهذه هي الحادثة الثانية خلال أسبوعين التي يُحتجز فيها ناشطون داعمون لمزارعي الزيتون الفلسطينيين لدخولهم المنطقة العسكرية المغلقة التي فُرضت على بورين في 16 أكتوبر.