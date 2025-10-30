عبد السلام الجبلي: المتحف الكبير إنجاز عالمي يرسخ مكانة مصر كقوة ثقافية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية الحدث التاريخى المرتقب لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه صرح حضاري عالمي ونقلة استراتيجية للسياحة المصرية.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم،: إن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة حضارية وإنجاز قومي عظيم يرسخ مكانة مصر كقوة ثقافية رائدة على المستوى العالمي.

وأشار إلي الأهمية التاريخية والحضارية للمتحف، ودوره المتوقع في إحداث طفرة غير مسبوقة في القطاع السياحي المصري.

وتابع الجبلي، أن المتحف المصري الكبير يمثل قفزة نوعية في جهود صون وعرض التراث المصري القديم، مشيراً إلى أن المتحف هو أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ووصفه بالإنجاز التاريخي ومخزن للتراث الإنساني.

وأضاف،: إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو مركز عالمي للبحث والترميم وحماية الإرث الحضاري للإنسانية.

وأوضح أن وجود المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، يخلق منطقة سياحية متكاملة تجمع بين أعرق آثار العالم وأحدث تقنيات العرض المتحفي.

وأشار الجبلي، إلي الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمتحف، مُبيناً أنه سيصبح نقطة جذب محورية ومحفزاً رئيسياً للنمو في قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن يساهم المتحف في زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة المهتمين بالسياحة الثقافية والتجارب المتحفية الراقية.

وتابع،: الافتتاح يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية كوجهة آمنة ومتقدمة تدمج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.

واختتم تصريحاته: "ندعو العالم أجمع ليكون شاهداً على هذا الإنجاز الذي هو هدية مصر إلى الحضارة الإنسانية.