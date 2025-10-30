قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد السلام الجبلي: المتحف الكبير إنجاز عالمي يرسخ مكانة مصر كقوة ثقافية

عبد السلام الجبلي
عبد السلام الجبلي

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية الحدث التاريخى المرتقب لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه صرح حضاري عالمي ونقلة استراتيجية للسياحة المصرية.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم،: إن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة حضارية وإنجاز قومي عظيم يرسخ مكانة مصر كقوة ثقافية رائدة على المستوى العالمي.

وأشار إلي الأهمية التاريخية والحضارية للمتحف، ودوره المتوقع في إحداث طفرة غير مسبوقة في القطاع السياحي المصري.

وتابع الجبلي، أن المتحف المصري الكبير يمثل قفزة نوعية في جهود صون وعرض التراث المصري القديم، مشيراً إلى أن المتحف هو أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ووصفه بالإنجاز التاريخي ومخزن للتراث الإنساني.

وأضاف،: إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو مركز عالمي للبحث والترميم وحماية الإرث الحضاري للإنسانية.

وأوضح أن وجود المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، يخلق منطقة سياحية متكاملة تجمع بين أعرق آثار العالم وأحدث تقنيات العرض المتحفي.

وأشار الجبلي، إلي الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمتحف، مُبيناً أنه سيصبح نقطة جذب محورية ومحفزاً رئيسياً للنمو في قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن يساهم المتحف في زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة المهتمين بالسياحة الثقافية والتجارب المتحفية الراقية.

وتابع،: الافتتاح يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية كوجهة آمنة ومتقدمة تدمج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.

واختتم تصريحاته: "ندعو العالم أجمع ليكون شاهداً على هذا الإنجاز الذي هو هدية مصر إلى الحضارة الإنسانية.

حزب مستقبل وطن عبد السلام الجبلي افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

واجهة One UI 8

هل هاتفك منها؟ أجهزة سامسونج التي حصلت على تحديث One UI 8

اي ام ال اس 7 ام اكس بنج جي6

أيهما تفضل .. اي ام ال اس 7 أم اكس بنج جي6 موديل 2026 ؟

سماعات أذن لاسلكية

بخصم كبير.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد