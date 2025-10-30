قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
توك شو

أحمد شيحا يكشف كواليس قارئة الفنجان وعلاقته بنزار قباني والعندليب

الفنان التشكيلي أحمد شيحا
الفنان التشكيلي أحمد شيحا
محمد البدوي

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحا تفاصيل خاصة عن علاقته بالشاعر الكبير نزار قباني والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، كاشفًا عن كواليس ميلاد واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الموسيقى العربية، وهي "قارئة الفنجان".

 تفاعلات ثقافية وفنية عديدة

وقال “شيحا” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز إن علاقته بنزار قباني في بيروت كانت متصلة ومتواصلة، وشهدت تفاعلات ثقافية وفنية عديدة، موضحًا أن تلك الفترة شهدت أيضًا تطور علاقته بالفنان عبد الحليم حافظ، حتى أصبحت علاقة صداقة قوية وممتدة.

وأضاف: “في يوم كنت مع عبد الحليم وكنت أحمل معي كتاب زهرة قصائدي لنزار قباني، والصفحة التي كنت طاويها كانت قصيدة قارئة الفنجان، ففتحتها له وورّيته القصيدة، عبد الحليم بطبعه ما بيتكلمش بسرعة، لكنه اتأثر جدًا وهو بيقرأها”.

وتابع شيحا: "بعدها بفترة قصيرة، مريت على الموسيقار الكبير محمد الموجي، وكان راجع من بيروت، فطلب مني أقفل الباب وقال لي: عاوز أقولك حاجة. وطلع شنطة من عنده وخرج منها ورقة كبيرة، وبدأ يقرأ: جلست والخوف في عينيها تتأمل فنجانًا مقلوبًا... قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب".

 الاتفاق النهائي على العمل

وأشار الفنان التشكيلي إلى أنه غادر المكان فرحًا ومندهشًا من روعة الكلمات واللحن، مؤكدًا أن الموجي طلب منه في تلك اللحظة أن ينقل الرسالة إلى نزار قباني ويبلغ عبد الحليم حافظ لأنهما كانا على وشك الاتفاق النهائي على العمل، وهو ما تم بالفعل بعدها مباشرة.

واختتم أحمد شيحا حديثه قائلًا إن تلك اللحظة كانت من أجمل لحظات حياته الفنية والإنسانية، لأنها جمعته بثلاثة من أعظم رموز الإبداع العربي: نزار قباني، عبد الحليم حافظ، ومحمد الموجي، في عمل خُلد في ذاكرة الفن العربي.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

الاعتداء علي مؤذن

خلافات على أذان الفجر.. قصة اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة

رئيس جامعة الأزهر في ملتقى الشباب والمعرفة: الشباب قوة بين ضعفين يمثلون طاقة الأمة وعدتها في الحاضر والمستقبل

رئيس جامعة الأزهر: الشباب قوة بين ضعفين يمثلون طاقة الأمة وعدتها في الحاضر والمستقبل

نائب رئيس الجامعة

إطلاق مبادرة «أسرة مستدامة لمستقبل أفضل» بجامعة المنوفية

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

