سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بجهود الهلال الأحمر لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، إنّ زيارته الحالية لمصر ليست الأولى من نوعها، مشيراً إلى أنه سبق أن زارها مع الرئيس الفرنسي برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد، إعجابه الكبير بما يقدمه الهلال الأحمر المصري من جهود إنسانية مميزة ووصفه بأنه "مدهش"، مشيدًا بالعاملين والمتطوعين في الهلال الأحمر لما يقومون به من عمل استثنائي يعكس روح التضامن والمسؤولية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأضاف السفير الفرنسي في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسؤولية الهلال الأحمر المصري أصبحت أكبر بعد اتفاق السلام ووقف إطلاق النار الذي جرى في قمة شرم الشيخ، حيث أصبح من الضروري تكثيف الجهود لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والمعدات الإغاثية إلى غزة.

وأكد استمرار الدعم الفرنسي لهذه الجهود، موضحاً أن الهلال الأحمر يعد عنصراً محورياً في ما يُعرف بـ"الممر المصري" لإيصال المساعدات والبضائع والمواد الأساسية إلى القطاع.