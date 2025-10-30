منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عاما يواجه ألمانيا في نهائي كأس العالم

حقق منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره الإسباني بنتيجة 31-28 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن نصف نهائي كأس العالم للشباب المقام في المغرب.

أداء قوي من الفراعنة مكنهم من حجز مكانهم في المباراة النهائية، حيث سيواجهون منتخب ألمانيا في النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى بـ 3 انتصارات، بفوزه على البرازيل وأمريكا والمغرب.

وتستمر بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في المغرب حتى 1 نوفمبر 2025، حيث يشارك في البطولة 12 منتخبًا مقسمًا إلى 3 مجموعات.