انطلاق قافلة طبية في طب وجراحة الأسنان بالمستشفى العام بمطروح

انطلقت صباح اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية في تخصص طب وجراحة الأسنان بالتعاون بين مديرية الصحة بمطروح والأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري.

وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبي لأهالى المحافظة وذلك يومى الجمعة 31 أكتوبر والجمعة 7 نوفمبر بمستشفى مطروح العام.

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بمطروح بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح و التعاون المتعدد المستمر في تقديم الخدمات الصحية لأهالى المحافظة

واضاف ان هذه القافلة تمتى في ضوء التعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومؤسسات المجتمع المدنى , من أجل خدمة أهالى محافظة مطروح لصالح تعزيز تقديم الخدمات الطبية بالمنشأت المحافظة لدعم الدولة في جهودها لخدمة المواطنين و فى ضوء بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بمطروح ، والاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق كلف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والادارات الفنية بالمديرية للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة .

حيث قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات بعمل معايشة على مدار اليوم ولمدة ٥ أيام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة سارة عبد الفتاح عضو الطب العلاجى وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى والمسائى على مستشفى مطروح العام ، وأشادت اللجنة بأطباء وتمريض قسم العناية المركزة أطفال بالمستشفى لتفانيهم وتميزهم فى العمل

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور سيد مصيلحي عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحى والمسائى على مستشفتى التوليد والصحة الإنجابية و الأطفال

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور مبروك سعيد عضو الطب العلاجى وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى التوليد والصحة الانجابية

و قامت لجنة برئاسة الدكتور أحمد أسامة عضو إدارة الطب العلاجي بعمل معايشة لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الضبعة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

و تفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة .

وأكدت اللجنة علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

وفى نهاية المرور تم عقد جلسة نقاشية مع لجنة المرور والفريق الإدارى بالمستشفيات سابقة الذكر لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .