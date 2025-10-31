أزمة نفسية تدفع فتاة لتناول سم فئران .. وإنقاذها بمستشفى سوهلج العام

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، إذ أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا على محاولة إنهاء حياتها، بتناول مادة يُشتبه في كونها "سم فئران"، داخل منزلها بمدينة سوهاج.

إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام بوصول فتاة تُدعى "س. خ. أ" – 17 عامًا – مصابة بحالة إعياء شديد وألم حاد بالبطن، بادعاء تناول مادة سامة بقصد الانتحار.

وبالانتقال والفحص وبسؤال أسرتها، تبين أن الفتاة تناولت المادة السامة داخل منزلها بعد مرورها بأزمة نفسية حادة، دفعتها إلى محاولة التخلص من حياتها.

تم تقديم الإسعافات الطبية العاجلة لها ووضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لتتولى مباشرة التحقيقات.