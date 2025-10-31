حملة لفصل التيار الكهربي عن المتقاعسين بالمنطقة الصناعية في الخارجة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكثفة لفصل التيار الكهربي عن الورش والمصانع المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة داخل المنطقة الصناعية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها وتحصيل مستحقاتها المالية، وتنفيذًا لتوجيهات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وجرى تنسيق الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات القيادة المحلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة غير الملتزمين، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وأكد رئيس المركز أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تمتنع عن السداد، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تنظيم العمل الصناعي وضمان استمراريته في إطار قانوني ومنضبط، بما يعود بالنفع على الجميع.

كما شدّد المتولي على أهمية التعاون بين أصحاب الورش والمصانع والجهات التنفيذية لضمان استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، مع التأكيد على أن سداد المستحقات واجب وطني يسهم في دعم مشروعات التنمية بالمدينة.

وتواصل الوحدة المحلية حملاتها لضبط الأوضاع داخل المنطقة الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحصيل حقوق الدولة وترسيخ مبدأ الانضباط والمسؤولية في جميع القطاعات.