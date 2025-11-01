ميمي جمال تكشف لـ صدى البلد عن استعدادها لتصوير مسلسل نورا مع منى زكي

أعلنت الفنانة القديرة ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدي البلد أنها تستعد لتصوير مسلسل "نورا" الذي يجمعها بالنجمة منى زكي.

أكدت ميمي جمال أن المسلسل يتكون من 10 حلقات ويعد من الأعمال التي تحمل في طياتها العديد من المفاجآت.



يذكر أن تصدرت الفنانة القديرة ميمي جمال تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مسلسل لينك و التي نالت شخصيتها اعجاب الجمهور.



يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

ويشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وأشارت ميمي جمال إلى أنها متحمسة للغاية لهذا التعاون مع منى زكي، معتبرة أن المسلسل سيعرض جوانب جديدة من شخصيتها الفنية.

وأضافت أنها تتوقع أن يكون العمل له تأثير قوي على الجمهور بفضل الحبكة المشوقة والأحداث المفاجئة التي سيتضمنها.