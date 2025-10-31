قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المتحدة: حقوق بث افتتاح المتحف المصري الكبير هدية لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية
لم نأمن لأحد.. الدويري يكشف تفاصيل دقيقة عن تنفيذ صفقة شاليط
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
توك شو

كبير الأثريين: المصري القديم كان يعتبر الموت جسرا للانتقال إلى الأبدية

منار عبد العظيم

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يُمثل صرحًا حضاريًا فريدًا لن يتكرر، مشيرًا إلى أن الأجداد تركوا لنا الأهرامات التي تُعد واحدة من معجزات العالم القديم، بينما يضم المتحف بين جنباته أعظم حضارة في تاريخ البشرية، بحيث لا يمكن مقارنته بأي مكان آخر من حيث المساحة أو عدد الآثار أو الموقع الفريد.

وأضاف شاكر خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المستقبل قد يشهد إنشاء متاحف أكبر ماديًا في دول تمتلك الأموال الكثيرة، وقد تُستعار بعض الآثار، لكن لا يمكن لأي دولة أن توفر كمية ونوعية الآثار الموجودة في مصر.

موقع المتحف الفريد ورؤية المصري القديم للموت

أوضح كبير الأثريين أن موقع المتحف المصري الكبير فريد من نوعه، وأن المصري القديم كان يعتبر الموت عبارة عن كوبري أو جسر ينقله من الحياة إلى الأبدية، مما يعكس رؤية المصريين القدماء للحياة والموت والخلود، ويجعل المتحف وجهة حضارية متكاملة تحمل هذه القيم والمعاني.

كنوز لا تُقدر وعدد مذهل من القطع الأثرية

لفت شاكر إلى أن المتحف يضم 5398 قطعة أثرية، بالإضافة إلى كنوز الملك توت عنخ آمون، مؤكدًا أن المعروضات ستبهر العالم بالكامل، وأن هدف الدولة من إنشاء المتحف ليس مجرد مكان للزيارة أو إقامة حفل افتتاح، بل واجهة حضارية متكاملة تعكس قدرة مصر على صون تراثها وتقديمه للعالم بأحدث الأساليب التكنولوجية والمعمارية.

وأكد شاكر على أن المتحف المصري الكبير يمثل تجسيدًا لعراقة مصر وتطورها الحضاري، ويضعها في مكانة رائدة عالميًا كوجهة سياحية وثقافية لا مثيل لها، تجمع بين الماضي العظيم والإبداع العصري في عرض التراث المصري الفريد.

وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير موقع المتحف المصري الكبير

فوائد تناول البنجر للرياضيين
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
أخبار السيارات
