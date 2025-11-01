أخبار أسوان| إصلاح كسر بخط صرف محطة الكرور.. افتتاح مسجد رياض الصالحين في دراو

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 31/10/2025 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والمقاولون العرب فى التعامل مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور للصرف الصحى رقم (11) بميدان المدخل الجنوبى عند منطقة الشرطة العسكرية بقطر 600 مللى ونوعية (GRP).



إعادة ضخ مياه الشرب لمنطقةالكرور بعد إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد بأسوان

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى ، والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد رياض الصالحين بمنطقة عمارات الخور ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 255 م2 .



افتتاح مسجد رياض الصالحين في دراو المنشأ بالجهود الذاتية.. صور

جهود متنوعة

أختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها المتميزة فى فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ، والذى نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس وهيئة تنشيط السياحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



المحافظ يشيد بالمشاركة المتميزة لفرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان الإسماعيلية

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



قومى المرأة ينظم جلسات الدوار بقرى أسوان ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية