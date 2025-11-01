قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025
أخبار أسوان| إصلاح كسر بخط صرف محطة الكرور.. افتتاح مسجد رياض الصالحين في دراو

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 31/10/2025 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والمقاولون العرب فى التعامل مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور للصرف الصحى رقم (11) بميدان المدخل الجنوبى عند منطقة الشرطة العسكرية بقطر 600 مللى ونوعية (GRP).


إعادة ضخ مياه الشرب لمنطقةالكرور بعد إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد بأسوان

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى ، والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد رياض الصالحين بمنطقة عمارات الخور ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 255 م2 .


افتتاح مسجد رياض الصالحين في دراو المنشأ بالجهود الذاتية.. صور

جهود متنوعة

أختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها المتميزة فى فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ، والذى نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس وهيئة تنشيط السياحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .


المحافظ يشيد بالمشاركة المتميزة لفرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان الإسماعيلية

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .


قومى المرأة ينظم جلسات الدوار بقرى أسوان ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

