متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
حوادث

استخدم سكينًا وعصى وقالب طوب.. نهاية مأساوية لعاطل على يد شقيقه

إسلام دياب

تستكمل محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، استئناف المتهم بقتل شقيقه وسحل جثته بالطريق العام في منطقة نكلا بمنشأة القناطر، على حكم المؤبد، لوجود خلاف بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 15049 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم "ع.ر" قتل شقيقه المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، وتحين الفرصة المناسبة، وما إن تهيأ له الظروف حتى كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم بعدما قتل أخاه بالعصا، استلَّ "سكينًا" وانهال عليه بطعنات متتالية قاسية استقرت في مواضع قاتلة بجسده، واستتبع ذلك بسحل المجني عليه إلى الطريق العام، ثم أجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب"، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

واوضحت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ترامادول"، وسلاحًا أبيض "سكينًا"، كما أحرز أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قالب طوب، عصا" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهني.

محكمة مستأنف جنايات الجيزة قتل شقيقه المتهم بقتل شقيقه استئناف المتهم بقتل شقيقه منشأة القناطر

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

