حوادث

استئناف أم سجدة على الحبس لتعديها على القيم الأسرية بهذا الموعد

استئناف أم سجدة على حبسها 6 أشهر لتعديها على القيم الأسرية
استئناف أم سجدة على حبسها 6 أشهر لتعديها على القيم الأسرية
إسلام دياب

تنظر محكمة الاستئناف، الاثنين المقبل 3 نوفمبر 2025، استئناف التيك توكر أم سجدة على حبسها 6 أشهر في اتهامها بالتعدي على القيم الاسرية.

أصدرت المحكمة المختصةحكمها على البلوجر أم سجدة بتهمة غسي الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس 6 أشهر في اتهامها بالتعدي على القيم الاسرية وتغريمها 100 ألف جنيه.

إحالة فى قضية الآداب

قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"،  بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.

وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.

قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة الاستئناف التيك توكر أم سجدة أم سجدة استئناف أم سجدة التعدي على القيم الاسرية

