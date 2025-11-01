حمدي فتحي يحتفل بعيد ميلاد إبنه بكلمات مؤثرة

احتفل حمدي فتحي نجم الوكرة القطري بعيد ميلاد إبنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و شارك حمدي فتحي عدة صورة برفقة إبنه و علق قائلا: كل سنة و انت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا و ميحرمنيش منك و أشوفك حاجة كبيرة ان شاء الله.

يذكر ان فاز فريق الوكرة على نظيره قطر، بهدف نظيف، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

وجاء هدف الوكرة عن طريق راؤول دي توماس في الدقيقة 88.

مشاركة حمدي فتحي

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي مع فريق الوكرة.

وبهذه النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 14 نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نادي قطر عند 18 نقطة ليتراجع إلى الوصافة خلف الغرافة المتصدر بفارق نقطتين.