الاحتلال يزعم: رفات الجثث المسلمة من حماس ليست لرهائن إسرائيليين

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم، السبت، أن الجثث التي تسلمتها دولة الاحتلال من الصليب الأحمر مساء أمس، الجمعة، ليست للرهائن القتلى في غزة.

في السياق نفسه، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدم تطابق الرفات مع أي من الرهائن لا نعتبره خرقا من حركة حماس.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، الجمعة، أنها سلمت تل أبيب رفات 3 رهائن، بعد العثور عليهم في قطاع غزة.

ويأتي هذا بعد إعادة الرهينتين المقتولتين، عميرام كوبر وسحار باروخ، إلى إسرائيل مساء أمس الأول، الخميس.

والأسبوع الماضي زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حركة حماس تمثل مشهد العثور على جثة رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارموشتاين، إن حماس دفنت جثة رهينة ثم استدعت الصليب الأحمر لتدعي أنها عثرت عليها.

وأضافت أن "مزاعم حماس بنقص المعدات الهندسية لا أساس لها من الصحة فهذه المعدات غير ضرورية لنقل الرفات ولا تمنع عودة الرهائن المتوفين".