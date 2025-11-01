قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
تسليم "طفل العسلية" إلى أسرته بعد انتهاء فترة الإيداع بدار الرعاية| تفاصيل

ولاء خنيزي

انتهت الفترة المحددة لإيداع الطفل المعروف إعلاميًا بـ"طفل العسلية" داخل دار رعاية بمحافظة الغربية، حيث جرى تسليمه رسميًا إلى أسرته بعد التأكد من توافر بيئة آمنة ومستقرة له، وذلك عقب قضاء ثلاثة أشهر في الدار بموجب قرار المحكمة التي كانت قد أمرت بإيداعه بعد واقعة استغلاله في التسول.

عودة الطفل إلى أسرته بعد التأكد من سلامة البيئة الأسرية

أوضح خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم فحص الظروف المعيشية للطفل وأسرته قبل اتخاذ قرار التسليم، حيث تمت معاينة مكان الإقامة والتأكد من جاهزيته لتوفير الرعاية اللازمة، فضلًا عن التزام الأسرة بتعهدات رسمية بضمان حسن الرعاية وتوفير بيئة آمنة للطفل.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوصية الجهات المعنية بعد أن قضت المحكمة ببراءة المتهم في واقعة الاعتداء على الطفل، التي كانت قد أثارت الرأي العام، مع الإبقاء على الإجراءات الوقائية الخاصة بحماية الطفل من أي مخاطر مستقبلية.

قانون الطفل يضمن الحماية من الخطر والإهمال

يؤكد قانون الطفل المصري على توفير الحماية الكاملة للأطفال في حال تعرضهم للخطر، سواء كان مصدر هذا الخطر من الأسرة أو من أطراف أخرى، من خلال مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية التي تتخذها لجان حماية الطفولة.

وقد نصت المادة (99 مكرر) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال، أبرزها:

  • إبقاء الطفل داخل أسرته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به، مع خضوع الأسرة لرقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
  • تقديم الدعم الاجتماعي والتربوي والصحي للطفل وأسرته عبر الجهات المختصة لضمان استمرار الرعاية.
  • منع الاتصال بالأشخاص المسببين للخطر على صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية.
  • إيداع الطفل مؤقتًا لدى عائلة بديلة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو علاجية إلى حين زوال الخطر، بناءً على توصية المحكمة المختصة.
  • نقل الطفل إلى مؤسسة آمنة أو عائلة مؤتمنة في حال إهماله أو تعرضه للخطر من قبل أسرته أو متولي أمره.
  • إلزام المسؤول عن الطفل بالنفقة الوقتية بناءً على قرار محكمة الأسرة الذي يكون واجب التنفيذ فورًا.

إجراءات عاجلة في حالات الخطر المحدق

وفي الحالات التي يتعرض فيها الطفل إلى خطر داهم لا يمكن تلافيه بمرور الوقت، يحق لـ الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أو لجان حماية الطفولة، اتخاذ إجراءات عاجلة لإخراجه من المكان الذي يشكل تهديدًا على سلامته، ونقله إلى موقع آمن، مع الاستعانة برجال السلطة العامة عند الضرورة.

تأكيد على استمرار المتابعة والدعم

أكدت الجهات المختصة أن خط نجدة الطفل سيواصل متابعة حالة الطفل وأسرته بصفة دورية، لضمان استقرار الوضع وامتثال الأسرة لشروط الرعاية، بما يحقق الهدف الأساسي من هذه الإجراءات وهو حماية الطفل وتأمين نموه في بيئة أسرية صحية وآمنة.

