قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز التأهب والتصدي للتفشيات الوبائية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظّمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة 5 أيام، يركز على التأهب والتصدي للتفشيات الوبائية، وذلك ضمن الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب استهدف مديري إدارات الأمراض المتوطنة ومكافحة الملاريا بجميع مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بهدف رفع الجاهزية والكفاءة لمواجهة أي تفشيات وبائية، ومتابعة تنفيذ إجراءات ما بعد الإشهاد الدولي.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التدريب يعزز التعاون بين إدارات المتوطنة والملاريا، خاصة في المحافظات الحدودية، مشددًا على أهمية وجود كوادر طبية وفنية مؤهلة للتعامل مع الأحداث الصحية الطارئة في ظل التغيرات المناخية العالمية.

التركيز على رفع كفاءة العاملين

وأشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن البرنامج يعكس التزام القطاع بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بعد الإشهاد الدولي، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين في مجال الأمراض المدارية.

بدورها، أوضحت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن الجانب النظري شمل شرح الخطوات العلمية لتقصي التفشيات وإجراءات ما بعد الإشهاد، بما في ذلك استمرار ترصد المرض ومكافحة البعوض، فيما تضمن الجانب العملي محاكاة ميدانية لتفشٍ وبائي على مدار يومين بمشاركة جميع المتدربين.

تؤكد الوزارة التزامها بالحفاظ على مكتسبات القضاء على الملاريا، حيث تُعد مصر أول دولة إفريقية تحصل على هذا الإشهاد، مما يعكس الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر لتطوير المنظومة الصحية، لضمان مستقبل صحي آمن لجميع المواطنين.

التصدي للتفشيات الوبائية منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان مرض الملاريا الإشهاد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

وسيم السيسي: المتحف المصري الكبير توثيق خالد لحضارة أقدم شعوب الأرض

جانب من الحلقة

خبير آثار: المتحف يعكس الحضارة المصرية العريقة العائدة إلى 7 آلاف سنة

المتحف المصري الكبير

هشام زعزوع: المتحف المصري الكبير سيجذب 8 ملايين سائح سنويًا

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد