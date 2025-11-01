مجتمع الأعمال : المتحف الكبير.. صرح حضاري أيقوني يفتح أبواب المستقبل ويجسد رؤية مصر 2030



المتحف المصري الكبير.. بوابة الماضي إلى المستقبل والتنمية المستدامة



عمرو فتوح: الافتتاح الأسطوري للمتحف رسالة طمأنينة وثقة للعالم



مهاب سامي: المتحف مرآة حضارة مصر ورمز لقوتها الناعمة



في لحظة تاريخية تستعيد فيها مصر مجدها العريق وتُجدد رسالتها الحضارية للعالم، يتأهب المتحف المصري الكبير ليكون علامة مضيئة على طريق التنمية المستدامة والنهضة الثقافية، ومشروعًا وطنيًا يعكس عبقرية الإنسان المصري عبر العصور. هذا الصرح العملاق لا يروي فقط تاريخ سبعة آلاف عام، بل يقدم للعالم نموذجًا معاصرًا لكيفية تحويل التراث إلى محرك للتنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية.



بوابة المستقبل والتنمية..



قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، إن المتحف المصري الكبير يُعد من أعظم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويمثل بوابة الماضي والحاضر إلى المستقبل. وأكدت أن المشروع يعكس مكانة مصر العالمية كدولة قائدة في مجالات الثقافة والسياحة والتراث والهندسة والإبداع.

وأضافت أن المتحف ليس مجرد مبنى أثري، بل مشروع وطني متكامل يجسد فكر التنمية المستدامة، ويربط بين الأصالة والتطور، مشيرة إلى أن مصر تُقدم من خلال هذا الصرح نموذجًا عالميًا في استثمار التراث لخدمة الاقتصاد والثقافة والمجتمع. وأوضحت أن العالم يقف أمام حدث غير مسبوق يعيد صياغة صورة مصر أمام العالم كقوة سياسية وسياحية واقتصادية وثقافية مستقرة وآمنة.

وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة للنمو الاقتصادي بما يحققه من عوائد سياحية هائلة، حيث يُتوقع أن يجذب نحو خمسة ملايين زائر سنويًا، ما يخلق فرص عمل ويُنعش القطاعات الخدمية والفندقية. وأضافت أن المتحف، الذي يضم أكثر من خمسين ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، بينها كنوز الملك توت عنخ آمون، يقدم تجربة استثنائية تربط الزائر بجذور الحضارة المصرية وتُرسخ الوعي بالتراث الإنساني.

ويقع المتحف على مساحة تقترب من نصف مليون متر مربع بجوار أهرامات الجيزة، ويضم 12 قاعة عرض رئيسية وقاعات مؤقتة للمعارض الخاصة، ليكون الأكبر من نوعه عالميًا من حيث المساحة والمحتوى والتقنيات الحديثة في العرض والإضاءة والحفظ.

رسالة استقرار للعالم...

من جانبه، أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ورئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، أن المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا وطنيًا خالدًا في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ومصدر فخر لكل المصريين. وأوضح أن المشروع يخلّد حضارة الأجداد ويورثها للأجيال القادمة في صورة معاصرة تعبّر عن الجمهورية الجديدة.

وأشار فتوح إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون بمثابة حملة دعائية عالمية ضخمة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين والسائحين حول أمن واستقرار مصر. وأضاف أن السياحة والآثار من أهم روافد الاقتصاد القومي، وأن المتحف سيُحدث طفرة في معدلات النمو بفضل ما يحققه من انتعاش للقطاعات المرتبطة مثل النقل، والخدمات، والصناعة الفندقية.

وأكد أن لهذا الصرح بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا يعكس قوة مصر الناعمة وريادتها الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة انطلاق جديدة لتأكيد مكانة مصر كقلب حضاري للعالم.



مرآة الحضارة المصرية..



في السياق نفسه، قال مهاب سامي، عضو مجلس إدارة جمعية دلتا لريادة الأعمال وأمين لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بحزب الجيل، إن المتحف المصري الكبير يُجسد عظمة المصريين عبر العصور، ويُبرهن أن روح الإبداع ما زالت تنبض في أبناء هذا الوطن. وأكد أن المشروع ليس فقط إنجازًا أثريًا، بل استثمارًا ثقافيًا واقتصاديًا ضخمًا سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المتحف يُعد رسالة للعالم بأن مصر ما زالت نبع الحضارة وقلبها النابض، وأن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي تفاصيل حياة المصري القديم، وتكشف أسرار حضارة ما زالت تبهر العالم.

وأوضح أن عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد يمثل تجربة فريدة تُعيد للزائرين سحر التاريخ ودهشة الاكتشاف. وقال إن المصريين الذين شيّدوا الأهرامات بالأمس هم من يبنون اليوم صروح الثقافة والمعرفة بنفس العزيمة والإبداع، ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري وقدرته على صناعة التاريخ وصياغة المستقبل.