‎نور يسري لـ صدى البلد: المتحف الكبير يجسد روح وحضارة مصر العريقة

أعربت بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة نور يسري عن فخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث العالمي يعد لحظة فريدة في تاريخ مصر الحديث، ويعكس حجم الإنجاز الذي تحققه الدولة المصرية على مختلف المستويات.

‎

وقالت يسري في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري أو متحف يعرض آثار أجدادنا، بل هو قصة إصرار وإبداع تعبر عن روح المصريين الذين يواجهون التحديات بالإرادة والعمل.”

‎وأضافت بطلة الريشة الطائرة: “عندما أشاهد هذا الصرح العظيم أشعر بنفس الفخر الذي نشعر به عندما نرفع علم مصر في البطولات الدولية، لأن كل نجاح على أرض مصر هو امتداد لرحلة كفاح طويلة تُكتب فيها سطور جديدة من المجد.”

‎وأكدت يسري أن “افتتاح المتحف يمثل انعكاسا لرؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة قوية تحفظ تاريخها وتستثمر في مستقبلها”، مشيرة إلى أن “مصر لم تعد تتحدث عن الماضي فقط، بل تصنع الحاضر وتصدر للعالم صورة مشرفة عن قدراتها الحقيقية.”

‎واختتمت قائلة: “ما شاهدناه من تنظيم وإبداع في تنفيذ المتحف يجعل كل مصري يشعر بالفخر والانتماء، ويحفزنا نحن الرياضيين على تقديم الأفضل دائمًا من أجل بلدنا.”