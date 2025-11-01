إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمدينة نصر بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.