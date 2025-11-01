عضو بالشيوخ: افتتاح المتحف الكبير رسالة للعالم بقدرة الحضارة المصرية على الإبهار

أكد النائب حسن عبدالوهاب جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن إفتتاح المتحف المصري الكبير ، يمثل ميلاداً جديداً للحضارة المصرية القديمة ، وأن مصر مهد الحضارات لا تزال قادرة علي إبهار العالم بعظمة حضارتها لافتاً أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يُعد بحق هدية مصر للعالم .

وأشار" جعفر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يعكس استقرار الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات بحجم عالمي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم موضحاً أن كل حجر وتمثال ونقش في المتحف يروي قصة شعب علّم العالم معنى الدولة والنظام والقانون والعدالة، وهي القيم ذاتها التي تبني عليها مصر الحديثة مؤسساتها اليوم

وأكد" عضو مجلس الشيوخ" أن إفتتاح المتحف المصري سيكون له نتائج إقتصادية هائلة وثقافية وسياحية كبير حيث سيكون مصدر جذب لملايين السائحين من مختلف دول العالم ، وبالتالي زيادة حجم الإنفاق السياحي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة،وتابع قائلاً: أن المتحف ليس فقط معرض للأثار بل مؤسسة ثقافية وتعليمية وسياحية متكاملة ،وأيضا بما يحتويه من تكنولوجيا عرض حديثة تبرز جمال وعظمة الحضارة المصرية .

وأشار" عضو مجلس الشيوخ " أن المتحف المصري الكبير سيكون قاطرة جديدة للسياحة العالمية نحو مصر، بما يمتلكه من تصميم فريد، وتكنولوجيا عرض متقدمة، وتجربة ثقافية متكاملة تجعل من الزيارة رحلة معرفية وإنسانية لا تُنسى.

وإختتم "جعفر" تصريحاته قائلاً: أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية من مصر إلى العالم، تؤكد أن هذا البلد سيظل دائمًا منارةً للتاريخ والإنسانية، وقلبًا نابضًا للثقافة والسلام.