شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عضو بالشيوخ: افتتاح المتحف الكبير رسالة للعالم بقدرة الحضارة المصرية على الإبهار

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أميرة خلف

أكد النائب حسن عبدالوهاب جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن إفتتاح المتحف المصري الكبير ، يمثل ميلاداً جديداً للحضارة المصرية القديمة ، وأن مصر مهد الحضارات لا تزال قادرة علي إبهار العالم بعظمة حضارتها لافتاً أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يُعد بحق هدية مصر للعالم .

وأشار" جعفر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يعكس استقرار الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات بحجم عالمي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم موضحاً أن كل حجر وتمثال ونقش في المتحف يروي قصة شعب علّم العالم معنى الدولة والنظام والقانون والعدالة، وهي القيم ذاتها التي تبني عليها مصر الحديثة مؤسساتها اليوم

وأكد" عضو مجلس الشيوخ" أن إفتتاح المتحف المصري سيكون له نتائج إقتصادية هائلة وثقافية وسياحية كبير حيث سيكون مصدر جذب لملايين السائحين من مختلف دول العالم ، وبالتالي  زيادة حجم الإنفاق السياحي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة،وتابع قائلاً:  أن المتحف ليس فقط معرض للأثار بل مؤسسة ثقافية وتعليمية وسياحية متكاملة ،وأيضا بما يحتويه من تكنولوجيا عرض حديثة تبرز جمال وعظمة الحضارة المصرية .

وأشار" عضو مجلس الشيوخ " أن المتحف المصري الكبير سيكون قاطرة جديدة للسياحة العالمية نحو مصر، بما يمتلكه من تصميم فريد، وتكنولوجيا عرض متقدمة، وتجربة ثقافية متكاملة تجعل من الزيارة رحلة معرفية وإنسانية لا تُنسى.

وإختتم "جعفر" تصريحاته قائلاً:  أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية من مصر إلى العالم، تؤكد أن هذا البلد سيظل دائمًا منارةً للتاريخ والإنسانية، وقلبًا نابضًا للثقافة والسلام.

حسن عبدالوهاب مجلس الشيوخ إفتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير

