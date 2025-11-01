محمد العريان يوجه متابعيه لزيارة المتحف المصري الكبير

وجه الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي المصري العالمي، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إكس"تويتر سابقًا" يدعوهم من خلالها لزيارة المتحف المصري الكبير.

وكتب العريان في منشوره: “يجب عليك زيارة المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه اليوم”.

وشهدت مصر اليوم، السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف للآثار في العالم وأيقونة جديدة على خريطة الحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و79 وفداً رسمياً من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.