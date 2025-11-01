العربي الديمقراطي الناصري يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

وجّه الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ، رسالة تهنئة رسمية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الافتتاح التاريخي لـ المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن هذا الصرح العالمي يُجسد عظمة مصر وتاريخها الخالد، ويعبر عن روح الأمة المصرية التي ما زالت تُبهر العالم بقدرتها على الإبداع وصناعة الإنجاز.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي تتويجًا لجهود وطنية مخلصة بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون منارة عالمية للفن والحضارة الإنسانية، وشاهدًا جديدًا على أن مصر الحديثة قادرة على حماية تراثها وبناء مستقبلها في الوقت نفسه.

وأشار رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري إلى أن هذا المشروع العملاق يعكس رؤية القيادة السياسية في إعادة بناء الشخصية المصرية على أسس من الوعي والانتماء والفخر بالحضارة الوطنية، وهي الرؤية التي تتناغم مع المبادئ القومية والوطنية التي آمن بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في بناء دولة قوية معتزة بكرامتها وهويتها.

وأكد الحزب في تهنئته أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة سلام وثقافة من مصر إلى العالم، ويعبر عن مرحلة جديدة من الوعي الوطني تقوم على الجمع بين الأصالة والحداثة، داعيًا الله أن يوفق القيادة السياسية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار والرخاء.