تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

خطفت السباحة العالمية فريدة عثمان الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الجديد، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومواكبة للحدث عكست شخصيتها الحيوية، لتصبح من أكثر الشخصيات بحثًا وحديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في حفل الافتتاح

وجاء ظهور فريدة عثمان متناسقًا مع الطابع الفرعوني للمتحف المصري الجديد الذي شهد احتفالًا عالميًا بحضور كبار الشخصيات وصناع الثقافة والفن والرياضة.

فستان أنيق مستوحى من البساطة الراقية

ارتدت فريدة عثمان فستانًا بتصميم يجمع بين البساطة والفخامة، باللون الأبيض وبأكملم طويلة ومفتوحة مع بعض الأكسسورات على الفستان باللون الذهبي الذي يعكس الإضاءة القوية للمتحف ويبرز تفاصيل التصميم.

وجاء الفستان بقصة انسيابية تبرز رشاقتها، مع لمسات لامعة خفيفة أضفت أناقة دون مبالغة.

فريدة عثمان

إكسسوارات متناغمة مع أجواء الحفل

وارتدت السباحة المصرية إكسسوارات ذهبية ناعمة تعكس الطابع الفرعوني، حيث ظهرت بتاج طويل وحزام كبير واساور باللون الذهبي مع اللون الزمردي مما جعل إطلالتها متوازنة وراقية.

فريدة عثمان

مكياج هادئ يعتمد على إبراز الملامح

اعتمدت على مكياج ناعم بظلال لونية دافئة تناسب الإضاءة المسائية، مع لمسة رسمة الأي لاينر والكحل المسحوبة داخل العينين وشفاه بلون دافئ، ما أضفى عليها إشراقة طبيعية.

فريدة عثمان

تسريحة شعر كلاسيكية

وظهرت فريدة عثمان بشعرها الطبيعي، فقامت بعمله ضفلىر صغيرة تحت التاج وبإكسسورات في نهايته ذهبية بطريقة بسيطة مع الحفاظ على طوله، ليظهر بإطلالة طبيعية ومناسبة لأجواء الحفل.