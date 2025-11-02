قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
بالصور

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
آية التيجي

خطفت السباحة العالمية فريدة عثمان الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الجديد، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومواكبة للحدث عكست  شخصيتها الحيوية، لتصبح من أكثر الشخصيات بحثًا وحديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في حفل الافتتاح

وجاء ظهور فريدة عثمان متناسقًا مع الطابع الفرعوني للمتحف المصري الجديد الذي شهد احتفالًا عالميًا بحضور كبار الشخصيات وصناع الثقافة والفن والرياضة.

فستان أنيق مستوحى من البساطة الراقية

ارتدت فريدة عثمان فستانًا بتصميم يجمع بين البساطة والفخامة، باللون الأبيض وبأكملم طويلة ومفتوحة مع بعض الأكسسورات على الفستان باللون الذهبي الذي يعكس الإضاءة القوية للمتحف ويبرز تفاصيل التصميم.

وجاء الفستان بقصة انسيابية تبرز رشاقتها، مع لمسات لامعة خفيفة أضفت أناقة دون مبالغة.

فريدة عثمان

إكسسوارات متناغمة مع أجواء الحفل

وارتدت  السباحة المصرية إكسسوارات ذهبية ناعمة تعكس الطابع الفرعوني، حيث ظهرت بتاج طويل وحزام كبير واساور باللون الذهبي مع اللون الزمردي مما جعل إطلالتها متوازنة وراقية.

فريدة عثمان

مكياج هادئ يعتمد على إبراز الملامح

اعتمدت على مكياج ناعم بظلال لونية دافئة تناسب الإضاءة المسائية، مع لمسة رسمة الأي لاينر والكحل المسحوبة داخل العينين وشفاه بلون دافئ، ما أضفى عليها إشراقة طبيعية.

فريدة عثمان

تسريحة شعر كلاسيكية

وظهرت فريدة عثمان بشعرها الطبيعي، فقامت بعمله ضفلىر صغيرة تحت التاج وبإكسسورات في نهايته ذهبية  بطريقة بسيطة مع الحفاظ على طوله، ليظهر بإطلالة طبيعية ومناسبة لأجواء الحفل.

فريدة عثمان
إطلالة فريدة عثمان فريدة عثمان المتحف المصري الجديد افتتاح المتحف المصري الجديد فساتين النجمات إطلالات المشاهير فريدة عثمان 2025 فستان فريدة عثمان حفل افتتاح المتحف المصري الجديد

بالصور

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

