الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت: صلاح أكثر لاعب بالتاريخ يساهم في أهداف مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح.

أرقام صلاح

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح يدخل التاريخ .. صلاح يصبح أكثر لاعب في التاريخ يساهم في أهداف مع فريق واحد في الدوري الانجليزي برصيد 276 مساهمة بالتساوي مع النجم واين روني مهاجم مان يونايتد السابق بنفس الرصيد"

وتابع:"صلاح ساهم في 276 هدف مع ليفربول (188 هدف و88 أسيست) في 299 مباراة فقط ، فيما ساهم روني في 276 هدف مع مان يونايتد (183 هدف و93 أسيست) في 393 مباراة".

وأختتم :"هدف أو أسيست واحد يفصل صلاح عن التفوق على روني والانفراد بهذا الرقم القياسي التاريخي".

وكان قد علق نادي ليفربول الانجليزي بعد تسجيل النجم محمد صلاح هدفًا في شباك أستون فيلا ليعطي التقدم لفريقه ليفربول في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك حساب ليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها: "المجد إرث من أجداده ".

عادل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقم واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بتسجيله نفس عدد الأهداف مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل محمد صلاح هدفًا في شباك أستون فيلا ليعطي التقدم لفريقه ليفربول في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة سكواكا للإحصائيات فإن محمد صلاح اصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي مع نادٍ واحد بالتساوي مع واين روني برصيد 276 مساهمة تهديفية.

فيما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل 250 هدفًا مع ليفربول بعد إيان راش (346) وروجر هانت (285).

وفي جميع مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز (مع تشيلسي وليفربول)، عادل صلاح رصيد أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد بـ 279 مساهمة، حيث سجل 190 هدفًا وساهم 89 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن محمد صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، قد حقق العديد من الأرقام القياسية مع الريدز.

