مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد
من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
التخطيط القومي: جلسة حول تعزيز القوة الناعمة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أبدى محمد صلاح، نجم ليفربول، سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على أستون فيلا بثنائية نظيفة مساء السبت، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف الأول، ليقود "الريدز" نحو انتصار مهم أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية، ويعيد الثقة للفريق.

هذا الهدف حمل بصمة تاريخية للنجم المصري، بعدما وصل إلى الهدف رقم 250 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح ثالث أكثر هدّاف في تاريخ النادي بعد إيان راش صاحب الـ346 هدفًا، وروجر هنت الذي سجل 285 هدفًا.

وقال صلاح عقب المباراة: "أعرف أن الموسم الحالي لن يكون سهلًا، فهناك تغييرات كثيرة حدثت داخل الفريق. لدينا عناصر جديدة تمتلك الجودة، لكنها تحتاج بعض الوقت للتأقلم، كما أننا فقدنا لاعبين مؤثرين. الأمر يحتاج فقط إلى صبر حتى نعود للتناغم المعتاد."

وختم نجم المنتخب المصري حديثه مؤكدًا اعتزازه بما يحققه مع ليفربول:  "تسجيل الأهداف أمر مميز دائمًا، لكن الأجمل أن تأتي مع الانتصارات والألقاب. اللعب في نادٍ عريق مثل ليفربول مسؤولية كبيرة وشرف لا أعتبره أمرًا عاديًا. أشعر بالفخر بكل لحظة أعيشها هنا."

محمد صلاح صلاح ليفربول اخبار صلاح

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

فاطمة سعيد

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

الفنانة الشابة ياسمينا العبد

«حضور صابح».. حنان سليمان تشيد بحضور ياسمينا العبد في افتتاح المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في "تريند" المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

بالصور

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

