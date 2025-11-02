صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة

أبدى محمد صلاح، نجم ليفربول، سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على أستون فيلا بثنائية نظيفة مساء السبت، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف الأول، ليقود "الريدز" نحو انتصار مهم أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية، ويعيد الثقة للفريق.

هذا الهدف حمل بصمة تاريخية للنجم المصري، بعدما وصل إلى الهدف رقم 250 بقميص ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح ثالث أكثر هدّاف في تاريخ النادي بعد إيان راش صاحب الـ346 هدفًا، وروجر هنت الذي سجل 285 هدفًا.

وقال صلاح عقب المباراة: "أعرف أن الموسم الحالي لن يكون سهلًا، فهناك تغييرات كثيرة حدثت داخل الفريق. لدينا عناصر جديدة تمتلك الجودة، لكنها تحتاج بعض الوقت للتأقلم، كما أننا فقدنا لاعبين مؤثرين. الأمر يحتاج فقط إلى صبر حتى نعود للتناغم المعتاد."

وختم نجم المنتخب المصري حديثه مؤكدًا اعتزازه بما يحققه مع ليفربول: "تسجيل الأهداف أمر مميز دائمًا، لكن الأجمل أن تأتي مع الانتصارات والألقاب. اللعب في نادٍ عريق مثل ليفربول مسؤولية كبيرة وشرف لا أعتبره أمرًا عاديًا. أشعر بالفخر بكل لحظة أعيشها هنا."