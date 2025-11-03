قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر
رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025: تشتري جهازا إلكترونيا

العقرب
العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

حلّ مشاكلك العاطفية، واقضِ وقتًا أطول مع شريكك. استغلّ الفرص المهنية لضمان نموّ مهني أفضل. اتخذ قرارات استثمارية حكيمة، واحرص على الاهتمام بنظامك الغذائي ..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

يجب أن تكون مستعدًا أيضًا لتسوية الخلافات مع قائد الفريق أو أحد كبار الموظفين في المكتب. سيشهد رجال الأعمال الذين يتعاملون مع المنسوجات والإلكترونيات والسيارات والمواد الغذائية شراكات جديدة.. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 جرّب التنفس أو قضاء وقت هادئ لتخفيف القلق وموازنة المشاعر. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس، مثل النوم المنتظم وممارسة التمارين الخفيفة، ستُحسّن مزاجك وقوتك خلال الأيام القادمة. 

برج العقرب عاطفيا 

قد تلتقين اليوم أيضًا بحبيب سابق، مما سيعيد إليكِ السعادة، مع ذلك، احرصي أيضًا على عدم ترك هذا الأمر يؤثر على علاقتكما العاطفية الحالية. على المتزوجات توخي الحذر من الدخول في جدالات مع أشقاء أو والدي الزوج. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تشتري أجهزة إلكترونية كما ستتاح لك خيارات لتسوية خلافاتك المالية مع الأصدقاء اليوم. سينجح بعض المتداولين في بناء شراكات جديدة تُسهم في توفير المال. مع أهمية الادخار للغد، عليك أيضًا الاستعداد لمساعدة صديق أو شقيق محتاج اليوم 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

