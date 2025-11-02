جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حول مكافحة العنف في المدارس

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل بعنوان "التعامل الإيجابي مع الطلاب ومكافحة العنف في المدارس"، وذلك بالتعاون مع إدارة التواصل ودعم المعلمين، وبالتنسيق مع إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، وبحضور 68 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وطلاب مدارس الإدارة، وذلك بقاعة نادي الشبان المسلمين بالإسماعيلية.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء تنظيم الورشة في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة لنشر ثقافة التعامل الإيجابي داخل المؤسسات التعليمية، والحد من مظاهر العنف الطلابي، من خلال رفع الوعي التربوي لدى العاملين في المجال التعليمي وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الإيجابي مع الطلاب.

قدّمت الدكتورة نشوة سعد بسطويسي، أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة تناولت فيها المشكلات التي يواجهها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، مع التركيز على خصائص المرحلة العمرية التي يمر بها الطلاب وسبل التعامل الإيجابي معهم، كما تناولت مفهوم العنف وأنواعه، وطرحت آليات مواجهة العنف الطلابي داخل المدارس من خلال الحوار البنّاء والتفاعل الإنساني القائم على الفهم والتقدير.

فيما تناول الدكتور محمود علي موسى، الأستاذ المساعد في علم النفس التربوي، الفروق بين مفاهيم العنف والتطرف والتنمر، موضحًا أساليب تحليل لغة الجسد كوسيلة للكشف المبكر عن مظاهر العنف لدى الطلاب، كما عرض العوامل المسببة لظاهرة العنف الطلابي مثل المخدرات الرقمية وإدمان الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا على أهمية الاشتراك في الأنشطة الطلابية ودور تقليل المحتوى الإلكتروني الموجّه للأطفال في الحد من السلوك العدواني.

كما أشار إلى الأضرار العصبية والاجتماعية للعنف وتأثيره النيورولوجي على الدماغ، وما ينتج عنه من عداء غير مدرك تجاه المجتمع.

وفي ختام الورشة، تم تكريم المحاضرين والقائمين على التنسيق، حيث قام الأستاذ أحمد الشريف، مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، بتسليمهم شهادات تقدير تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح فعاليات الورشة التي هدفت إلى ترسيخ ثقافة الحوار الإيجابي ومواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس.

وقد نظم الندوة الأستاذ محمد عثمان، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي تنفذها الجامعة تعزيزًا لدورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية الوعي التربوي في محافظة الإسماعيلية.