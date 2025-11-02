قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
محافظات

رئيس مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحلفظات القناة، اليوم الأحد، علي إجراء تدريبات عملية مكثفة وعرض اصطفاف المعدات وأليات، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للتعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء وخاصة في فصل الشتاء.

 وذلك بهدف تنمية مهارات، وللاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة شاركت في الاصطفاف بأسطول من سيارات والمعدات.

وشدد علي جاهزية كافة العناصر المادية والبشرية ورفع مستوى العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الازمات والكوارث من خلال الاستخدام الامثل للامكانيات والمعدات المتاحة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك متابعة مستمرة من جميع أفراد السلامة والصحة المهنية علي الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة ومراجعة عمل جميع محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي والمياه الرئيسة والفرعية، والتأكد من كفاءة طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتا علي الاستعداد الكامل والمبكر لفصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الاحداث الطارئة علي مدار الساعة عن طريق فرق مدربه علي اعلي مستوى.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

