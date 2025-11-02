قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نعمة الشحات: قطع من مقتنيات توت عنخ آمون تظهر لأول مرة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت نعمة الشحات، أمين عهدة مقتنيات توت عنخ آمون بإدارة اللوحيات الأثرية في المتحف المصري الكبير، أن القسم الخاص بالملك يضم عدد كبير من القطع الأثرية الفريدة، بعضها يُعرض لأول مرة أمام الجمهور في افتتاح المتحف.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن هذه المجموعة تمثل واحدًا من أهم الكنوز الأثرية في العالم، لما تحمله من تفاصيل دقيقة عن حياة الملوك في مصر القديمة، من أدواتهم اليومية إلى المقتنيات الذهبية والعجلات الحربية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية في ذروتها.

عهدة دقيقة ومسؤولية مشتركة

وأشارت نعمة الشحات إلى أن العمل داخل إدارة اللوحيات الأثرية يقوم على نظام دقيق للعهدة، موضحة:"كل أمين آثار يكون مسؤولًا عن عهدة محددة، ويعمل إلى جانبه زميل آخر لضمان أقصى درجات الأمان في حفظ القطع الأثرية."

وأضافت أن عملية إدارة المقتنيات تعتمد على معايير علمية وتقنية متطورة، تضمن توثيق كل قطعة بشكل شامل، سواء من حيث الخامات أو طرق العرض والإضاءة أو أساليب الحفظ والصيانة.

 عرض يروي تجربة الحياة الملكية

وقالت أمين العهدة إن فريق العمل في المتحف حرص على أن يعيش الزائر تجربة واقعية تحاكي حياة المصريين القدماء، وخاصة حياة الملوك في عصر توت عنخ آمون، من خلال أسلوب عرض حديث وتفاعلي يمزج بين الفن والتاريخ والتكنولوجيا.

وأضافت:"حاولنا أن نجعل الزائر يتخيل حياة المصري القديم بكل تفاصيلها، من ملابسه وزينته وحتى أدواته اليومية، ليشعر أنه يسير بين أروقة التاريخ نفسه."

 قطع ذهبية تظهر لأول مرة

وكشفت الشحات أن من بين القطع المعروضة لأول مرة مقتنيات ذهبية نادرة كانت محفوظة في المخازن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى العجلات الحربية الأصلية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتي تم ترميمها بعناية فائقة لتظهر في أبهى صورة ممكنة أمام الزوار.

عرض مستمر وتجربة لا تُنسى

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العرض مستمر وسيشهد تحديثات متواصلة لعرض المزيد من الكنوز التي لم تُكشف من قبل، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير أصبح نافذة عالمية تطل منها مصر على المستقبل وهي تحمل ماضيها المجيد بكل فخر.

نعمة الشحات أمين عهدة مقتنيات توت عنخ آمون مقتنيات توت عنخ آمون اللوحيات الأثرية في المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

ادعاءات باطلة.. حماس تندد باتهامات القيادة المركزية الأمريكية بشأن "نهب مساعدات"

طريق مكة

السعودية: "نسك" و"طريق مكة" نماذج متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

باكستان

باكستان: تصفية أكثر من 350 مسلحا خلال أكتوبر الماضي

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد