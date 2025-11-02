سفير العراق في الأردن: المتحف المصري الكبير صرح عالمي يجسد وحدة الحضارات

أكد سفير العراق لدى الأردن السفير عمر البرزنجي، أن المتحف المصري الكبير صرح ثقافي وحضاري يمثل إضافة عالمية استثنائية تعكس عظمة التاريخ المصري وإسهاماته في مسيرة الحضارة الإنسانية، معربا عن فخره الكبير بافتتاح هذا الصرح الحضاري.

وقال السفير البرزنجي - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - "المتحف المصري الكبير على مستوى عال جدا في العالم، يجسد تاريخ الإنسان والبشر، وقد شعرنا ونحن نتابع الافتتاح بأننا نملك متحفا موحدا لنا جميعا في مصر، فهو يجمع آثار الحضارات والتاريخ الذي نشعر أنه تاريخنا المشترك".

وأضاف "نحن في العراق بلد الحضارات المتعددة ولدينا متاحف تزخر بالتراث الإنساني، وقد زرت مصر من قبل وشاهدت متاحفها وأهراماتها، وأشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الصرح الثقافي العظيم الذي يعكس عمق التاريخ المصري ودوره الخالد في بناء الحضارة الإنسانية".

ووجه السفير عمر البرزنجي الشكر إلى سفير مصر في الأردن خالد الأبيض على دعوته لحضور احتفالية السفارة ومتابعة حفل الافتتاح الرسمي، قائلا إن هذا الحدث "ليس حدثا مصريا فحسب، بل هو مناسبة نفخر بها جميعا كعرب وأبناء للحضارة الإنسانية".