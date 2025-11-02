وكيل النواب يشكر الأعضاء على الحضور رغم قرب الانتخابات النيابية

طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والذي ترأس الجلسة البرلمانية اليوم، الأحد، الأعضاء بالهدوء داخل القاعة، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين كلامه للأعضاء قائلا: “الحقيقة الحضور من النواب كبير اليوم داخل القاعة رغم الانتخابات، وهو أمر صحي ويدلل على حرص أعضاء مجلس النواب على تغليب المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية، وهو أمر أشكركم عليه”.

وعاود قائلا: “أطالبكم بالهدوء خلال مناقشة الاتفاقية”.

يشار إلى أنه سيتم إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لمقاعد الفردي والقائمة الأسبوع المقبل داخل مصر.