أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تعمل وحدات السكان في المحافظات على تحقيق أهداف الدولة فى تحسين الخصائص السكانية ، وجودة حياة المواطنين عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادى والصحي والتعليمي ..

وحدات السكان بالمحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تواصل دعم وبناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات ، بما يضمن تكثيف أنشطتها الميدانية وربطها بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وتحقيقاً لأهداف الدولة فى تحسين الخصائص السكانية ، وجودة حياة المواطنين عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادى والصحي والتعليمي .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريراً أعدته الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ، حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر أكتوبر 2025 وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

استفاد منها نحو 228 ألف مواطن منهم 124 ألف مواطن بالوجه القبلى 

 وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات السكان  بالمحافظات نفذت خلال شهر أكتوبر 2800 نشاطاً علي مستوي محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 228 ألف مواطن منهم 124 ألف مواطن بالوجه القبلى ، و 104 بالوجه البحري والمحافظات الحضرية والحدودية ، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة استهدفت تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وخفض نسب البطالة ومعدلات التسرب والأمية وزواج القاصرات ، وتعزيز مساهمة المرأة فى سوق العمل ، ورفع الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وقيمة التعليم والعمل .

البرنامج القومي لتنمية لأسرة المصرية

كما استعرض التقرير إنجازات وحدات السكان بالمحافظات فى تنفيذ أنشطة دعم البرنامج القومي لتنمية لأسرة المصرية منذ بداية العمل حتى أكتوبر 2025 ، حيث استفاد أكثر من 28.4 مليون مواطن مستفيد من خدمات المحور الخدمي ، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى حوالى 2.6 مليون مواطن ، فيما استفاد أكثر من 575 ألف مواطن من أنشطة التمكين الأقتصادى للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى نحو 31 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي  .

وفى مجال ريادة الأعمال والشمول المالى لدعم التمكين الاقتصادى للشباب ، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار وحدات السكان فى التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي ، حيث قامت وحدات السكان حتى الآن بتدريب نحو 89.7 ألف شاب وفتاه داخل 87 مركزاً من مراكز “ حياة كريمة “ بـ 15 محافظة وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير حيث حققت وحدات السكان نسبة إنجاز 89% من المستهدف .

وأضافت د. منال عوض أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً ببناء قدرات العاملين فى وحدات السكان ، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم منذ إنشاء الوحدة المركزية للسكان نحو 3070 متدرباً منهم 162 قيادة محلية من قوة العمل السكانية بالمحافظات .

ومن جنبها أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل أنها قامت بزيارة ميدانية لمحافظة مرسي مطروح لتدريب ورفع كفاءة العاملين بوحدة السكان بالمحافظة ومنسقيها بالمراكز والقري على إدارة البرنامج السكاني بالمحليات ، كما قامت بعمل حوار مجتمعى مع 95 قيادة محلية وتنفيذية لتحديد موقف المحافظة السكانى والتنموى، وعمل حوار مجتمعي عن التنمية البشرية وأثرها على تحسين مستوي المعيشة بين السيدات والفتيات. كما تم زيارة قافلة سكانية شاملة فى إطار مبادرة مطروح الخير  ، حيث تم الانتهاء إلي عدة توصيات منها أهمية تعزيز التعليم الفني ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة في مطروح داخل منزلها، وتشجيع الإستمرار فى التعليم حتي الجامعة للفتيات ، تكثيف الأنشطة التعليمية داخل المراحل الدراسية المختلفة وفصول محو الأمية لتحفيز الطلاب ورفع قدراتهم ومهاراتهم الذانية.

التنمية المحلية منال عوض وحدات السكان المحافظات الزيادة السكانية

