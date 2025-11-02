قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

يا ملك السلام أعطنا سلامك.. الشماس مينا فهيم صاحب اللحن القبطي بالمتحف الكبير يتحدث لـ صدى البلد

الشاب المصري مينا فهيم
الشاب المصري مينا فهيم
ياسمين القصاص

وسط المشهد المهيب في افتتاح المتحف المصري الكبير، خطف الشاب مينا فهيم الأنظار بالغناء على لحن كنسي مؤثر حمل عنوان "إبؤورو انتى تى هيرينى" أي "يا ملك السلام"، ليكون رسالة مصرية خالدة عن المحبة والسلام انطلقت من قلب التاريخ إلى آذان العالم.

قصة الشاب البالغ من العمر 19 عاما، الذي انتقل من كنيسة صغيرة بالمنيا إلى منصة عالمية تروي كيف صنع صوته لحظة لن تنسي.

وقال الشاب مينا فهيم- خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": " أشعر بفخر كبير لا يمكن وصفه، وفخر مضاعف لأي شخص يكون حاضرا في حدث عظيم كهذا، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد مناسبة استثنائية في تاريخ مصر والعالم.

وأضاف فهيم: "لقد تم ترشيحي للمشاركة في الحفل من قبل الدكتور ماجد سليمان، الأستاذ في معهد الموسيقى العربية، وكان هناك عدد من المرشحين الآخرين أيضا، إلا أن المايسترو ناير ناجي استمع إلي واختارني، وأنا أوجه له خالص الشكر والتقدير على هذه الثقة الغالية".

وأشار، إلى أن فترة التدريبات، فقد بدأت منذ وقت طويل، حيث كنا نقيم البروفات داخل المتحف نفسه وأحيانا في أماكن أخرى متعددة استعدادا للحفل الكبير.

وتابع: "قد كان المايسترو ناير شديد الحرص على أدق التفاصيل، مؤكدا دائما أنه يجب علينا أن نسير مع النوتة الموسيقية كما هي، دون أي خطأ أو تجاوز مهما كان بسيطا، وذلك لضمان خروج العرض في أبهى صورة ممكنة.. ولقد كان للمايسترو دور محوري وهام للغاية، سواء خلال فترة التدريب أو أثناء العرض نفسه، ولذلك أتوجه له بخالص الشكر والتقدير، عرفانا بجهده الكبير وإخلاصه في إخراج العمل بهذه الروعة والدقة". 

 والجدير بالذكر، أن اللحن القبطی الذي قاله الشماس مينا فهمي ضمن فقرات  الاحتفالية هو لحن "ابؤرو أنتی تی هیرینی موی نان انتیك هیرینی سیمنی نان انتیك هیرینی".

وجاء معناه كالآتي: یا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك، (هی صلاة لله لطلب السلام للعالم تقال ضمن ألحان الكنيسة القبطية المصرية).

المتحف المصري الكبير المتحف المصري الشاب المصري مينا فهيم المايسترو ناير ناجي الرئيس السيسي السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير

