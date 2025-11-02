الثقافة الفرنسية: افتتاح المتحف المصري الكبير أبهر العالم وأعاد أمجاد الفراعنة

أشادت الدكتورة جيهان جادو مسؤول المراسم بوزارة الثقافة الفرنسية بالاحتفالية المهيبة التي أقيمت بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير..مؤكدة أن الحدث كان تجسيدًا حيًا للهوية المصرية ولحضارة الفراعنة التي وضعت أسس أولى الحضارات في العالم.

وفي مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، قالت جادو: "احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير أبهرت العالم، وأظهرت أننا امتداد للحضارة الفرعونية، ونحن نعمل باستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات ".. مشيرة إلى أن هذا الحدث جذب انتباه الصحافة والإعلام الفرنسي بشكل كبير ، حيث قامت جميع القنوات الفرنسية بتغطية الاحتفالية بشكل مكثف ؛ مما سمح للمصريين في الخارج بالشعور بالفخر والعزة لما تحققه مصر من انجازات عظيمة.

وأوضحت أن الاحتفالية كانت بمثابة رسالة قوية من مصر للعالم بأنها دولة قوية وعظيمة، قادرة على تقديم هدية ثقافية ثمينة للعالم أجمع .. قائلة : "إن مصر كانت ولاتزال وستظل دائمًا أرض الحضارات وأرض الثقافة".