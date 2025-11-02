مرسوم سلطاني يمنح الجنسية العُمانية لـ 45 شخصًا

أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا رقم (94/2025) يقضي بمنح الجنسية العمانية لخمسة وأربعين شخصا.

ونشرت أسماء الحاصلين على الجنسية في العدد (1620) من الجريدة الرسمية الصادر اليوم، السبت 2 نوفمبر 2025م.

وفي سياق متصل، يستعد السلطان هيثم بن طارق للقيام بزيارة دولة إلى مملكة إسبانيا ابتداءً من الاثنين المقبل (3 نوفمبر) وحتى الخامس من الشهر ذاته، وذلك تلبيةً لدعوة من جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا.

وقال البلاط السلطاني العماني في بيانٍ له اليوم إن هذه الزيارة تأتي تعزيزًا لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا الصديقة، وبما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو مزيدٍ من التعاون المثمر.

وأوضح البيان أن السلطان سيبحث خلال الزيارة مسارات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.