الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة

يعرب حزب الشعب الجمهوري، قيادة وأعضاء، عن خالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أعظم منجزات الدولة المصرية الحديثة، ورمزاً خالداً لعظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار والعطاء المتجدد.

رسالة سلام وإنسانية من أرض الكنانة إلى العالم أجمع

ويؤكد الحزب في بيان له اليوم، أن هذا الصرح الثقافي العالمي يمثل رسالة سلام وإنسانية من أرض الكنانة إلى العالم أجمع، ويعكس إصرار الدولة المصرية على صون تراثها وبناء مستقبل يليق بمكانتها وتاريخها العريق.

كما يشيد حزب الشعب الجمهوري بالجهود الوطنية المخلصة التي بُذلت على مدار سنوات لإنجاز هذا المشروع العملاق، الذي يُجسد هوية مصر الحضارية ومكانتها.

وإذ يهنئ الحزب جميع المصريين بهذا الحدث الفريد، فإنه يؤكد دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال مسار التنمية والبناء، ليبقى الوطن نموذجاً في الإبداع والإرادة والإنجاز.