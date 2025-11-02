قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام
محافظات

خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية بنهو التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج جريمة مأساوية هزّت أرجاء المحافظة، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته الحامل في شهرها التاسع؛ إثر مشادة كلامية بينهما بسبب هاتف محمول.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص أن الجثة لربة منزل تُدعى “م. ع. أ”، 25 عامًا، حامل في شهرها التاسع، مصابة بعدة ضربات متفرقة بالرأس والجسد باستخدام ماسورة حديدية؛ مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها “م. س. أ”، 30 عامًا، عامل، والذي نشب بينه وبين زوجته خلاف حاد بسبب هاتف محمول، تطور إلى مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية متكررة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتلها، لكن الخلاف خرج عن السيطرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل حامل

