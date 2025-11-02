خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج

شهدت قرية بنهو التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج جريمة مأساوية هزّت أرجاء المحافظة، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته الحامل في شهرها التاسع؛ إثر مشادة كلامية بينهما بسبب هاتف محمول.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص أن الجثة لربة منزل تُدعى “م. ع. أ”، 25 عامًا، حامل في شهرها التاسع، مصابة بعدة ضربات متفرقة بالرأس والجسد باستخدام ماسورة حديدية؛ مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها “م. س. أ”، 30 عامًا، عامل، والذي نشب بينه وبين زوجته خلاف حاد بسبب هاتف محمول، تطور إلى مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية متكررة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتلها، لكن الخلاف خرج عن السيطرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.