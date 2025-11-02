نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة

قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية التجارة، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، حسب توجيهان الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة متابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة كلٌّ من الدكتور أحمد عزمي، عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو العلا، منسق البرامج الجديدة بالكلية، حيث استعرضوا معه سير العمل داخل اللجان وخطط تنظيم الامتحانات وفق الجدول المعلن.

وخلال جولته، تفقد الدكتور محمد عبد النعيم لجان امتحانات المستوى الثاني ببرنامج CH الذي يؤديه 52 طالبًا وطالبة، ولجان المستوى الثالث بنفس البرنامج بمشاركة 64 طالبًا وطالبة، إلى جانب تفقده امتحانات المستوى الثاني ببرنامج FMI الذي يؤديه 33 طالبًا وطالبة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحُسن التنظيم والانضباط داخل اللجان، موجّهًا الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة، مؤكدًا أن الجامعة تتابع عن كثب سير الامتحانات في مختلف الكليات لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانضباط.