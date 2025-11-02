رئيس الوزراء اليمني يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء التنمية.

وتهدف القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر، إلى إعادة إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة، التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم الإنجازات المحققة، ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية السفير إبراهيم بن فخرو، وعدد من المسؤولين، إلى جانب سفير اليمن لدى قطر، راجح بادي.

وأكد رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مشاركة اليمن في القمة تعكس التزام الحكومة الراسخ بالتنمية باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار، وسعيها للاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. مشددًا على أن القمة تمثل فرصة لإعادة تركيز الجهود الدولية على الإنسان بوصفه جوهر التنمية، وإحياء قيم العدالة والمساواة التي تراجعت في ظل الأزمات والصراعات.