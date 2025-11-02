لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية

نجح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء جراحة دقيقة و معقدة لإزالة ورم بالمخ لسيدة تبلغ من العمر ٧٢ عامًا، وذلك لأول مرة في تاريخ المستشفى.

كانت المريضة قد حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من تشنجات متكررة وتدهور في درجة الوعي وشلل تام بالجانب الأيسر من الجسم، وبعد إجراء الأشعات والفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم بالفص الأيمن للمخ يضغط على منطقة الحركة، مما تسبب في تلك الأعراض.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح بفضل الله في استئصال الورم بالكامل من خلال جراحة دقيقة أجريت داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن العملية تمت بنجاح كامل، وتحسنت حالة المريضة بعد الجراحة واستعادت وعيها الطبيعي وتوقفت التشنجات، وهي الآن تحت العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي لحين تمام الشفاء.

وأكد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص مديرية الصحة على دعم المستشفيات العامة والمركزية بكوادر طبية مؤهلة وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء الجراحات الدقيقة داخل المحافظة دون الحاجة لتحويل المرضى لمستشفيات خارجية.

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر للفريق الطبي المشارك في الجراحة، برئاسة الدكتور محمود مصطفى نصار أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور عادل موافي أخصائي التخدير، وفني التخدير إبراهيم هاني، وفريق التمريض معه

كما ثمن على جهود الدكتور أحمد بدران مدير مستشفى السنبلاوين المركزي في توفير الدعم الكامل للفريق الطبي حتى إتمام الجراحة بنجاح.