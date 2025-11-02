بدون لحوم .. طريقة عمل عجة الكوسة

عجة كوسة من الأكلات الغير تقليدية ولكنها تتميز بأنها اقتصادية ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عجة كوسة، فيما يلي….

مقادير عجة كوسة



● كوسة

● بصل مفروم

● طماطم مفرومة

● فلفل رومي

● بيض

● سمنة

● فلفل حار

● دقيق

● بيكنج بودر

● لبن

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير عجة كوسة



يشوح البصل والطماطم والفلفل الرومي والحار مع الكوسة المبشورة في السمنة في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

يقلب كل الخليط ويترك ليهدأ قليلاُ بعيداً عن النار

يخلط البيض واللبن والدقيق والبيكنج بودر والملح والفلفل

يضاف خليط البصل لخليط البيض ويقلب كل الخليط

يصب الخليط في صينية بايركس مدهونة بالسمنة

توضع في الفرن حتى تمام النضج.