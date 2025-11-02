ترامب: ستكتشفون ما سأقوم به إذا شنت الصين عملا عسكريا في تايوان

نشرت القاهرة الإخبارية، نبأ عاجل نقلا عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقول فيه "ستكتشفون ما سأقوم به إذا شنت الصين عملا عسكريا في تايوان.

وقال ترامب في تصريحه: الصين أعلنت أنها لن تقوم بأي شئ تجاه تايوان وأنا في الرئاسة لأنها تعرف العواقب.

وأكد وزير الدفاع الصيني دونج جون أنه على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان.

وقال وزير الدفاع الصيني في اجتماع مع وزير الحرب الأمريكي: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح ضد استقلال تايوان.

وقال وزير الدفاع الصيني: الصين ملتزمة بالتنمية السلمية ولديها كل الفرص للرد بهدوء وحزم على أي استفزازات.

وأضاف وزير الدفاع الصيني: الصين تأمل أن تترجم الولايات المتحدة تصريحاتها بشأن عدم رغبتها في احتواء الصين والدخول في صراع مع بكين إلى أفعال.