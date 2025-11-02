قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
دعاء الكرب بعد صلاة العشاء.. 20 دعوة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور
مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز
تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 17 يناير
فن وثقافة

صندوق الأردن للأفلام يدعم 25 مشروعا سينمائيا في دورته العاشرة

صندوق الأردن للأفلام
صندوق الأردن للأفلام
محمد نبيل

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن المشاريع السينمائية الأردنية التي حازت على دعم "صندوق الأردن لدعم الأفلام" في دورته العاشرة لسنة 2025.

واطلعت لجنة تحكيم مستقلة من خبراء من العالم العربي على القائمة القصيرة من 37 مشروعاً سينمائياً في فئات مختلفة، والتي تم ترشيحها مسبقاً من قبل لجنة التقييم الأولية.

وأوصت لجنة التحكيم والمكونة من: المنتجة الإبداعية والكاتبة ومحررة النصوص ناديا عليوات؛ والمنتجة التونسية درة بوشوشة؛ والمخرجة والفنانة التشكيلية والمنتجة المصرية جيهان الطاهري؛ والمنتج الإبداعي ومطوّر ومحرر القصص التونسي هادي زردي؛ والمخرج اللبناني ميشيل كمون؛ بدعم 25 مشروعاً سينمائياً.

وتعليقاً على المشاريع وعملية الاختيار، أشارت لجنة التحكيم في بيانها إلى ما يلي: "تميّزت قائمة هذا العام بتنوّع واسع من المشاريع في مختلف الأنواع والمواضيع، تُمثّل قصصًا من مختلف مناطق الأردن.

 وقد قدّمت الجائزة مخرجين مخضرمين وأصواتًا ناشئة." كما شدّدت لجنة التحكيم على: “دعم المزيد من الأفلام القصيرة لتشجيع الجيل الجديد من المخرجين الأردنيين، وتقديرًا لإمكانياتهم في بناء مستقبل إبداعي نابض بالحياة.”

وأضافت اللجنة: "ركّزنا بشكل خاص على المشاريع قيد التطوير، مُقرّين بأنّ هذه المرحلة حاسمة في تشكيل العمق الفني والعاطفي للأفلام المستقبلية. 

من جهته، قال مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: "يستمر صندوق الأردن لدعم الأفلام بنجاح في دورته العاشرة، حيث تميزت المشاريع المقدمة للصندوق هذا العام بالكفاءة والابتكار، مما يعكس التطور الملحوظ في صناعة الأفلام الأردنية، بفضل الجهود المتكاتفة للمؤسسات والأفراد المعنيين.

جمجدير بالذكر أن الأفلام التي تتلقى الدعم من الصندوق حققت تقدماً ملحوظاً بتمثيل الأردن لعدة مرات في بعض المهرجانات السينمائية المرموقة، إلى جانب دعم إنتاج (أربعة) مشاريع روائية طويلة، واستفادة (52) من صنّاع الأفلام من الدعم، في خطوة تعكس التزام الصندوق بدعم الارتقاء بالسينما الأردنية نحو العالمية." تضمنت قائمة متلقي منح الدورة العاشرة من صندوق الأردن لدعم للأفلام المشاريع التالية: 

منح التطوير لمشاريع أفلام وثائقية طويلة: "مشروع راسم" (إخراج: عريب زعيتر، إنتاج: صالح صالح) منح التطوير لمشاريع أفلام روائية طويلة: "سقوط السوسنة" (كتابة وإخراج: زيد بقاعين، إنتاج: محمد خميس) "نمشي" (كتابة وإخراج: بدر الزوايدة، إنتاج: رزق الخطيب) "خط الحجاز" (كتابة وإخراج: جوني ضبيط، إنتاج: محمد الغزاوي) "صوت الشمال" (كتابة وإخراج: مي الغوطي، إنتاج: تامر النبر) منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة: "البحث عن فريد" (إخراج: يزن تيسير، إنتاج: نورالدين عرفة) "أمل" (إخراج: خالد السويدان، إنتاج: ديما دعيبس) "اللي شبكنا يخللصنا" (إخراج: زينة الدكاش، إنتاج: هيثم حجازين) منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة: "لا صبر ولا سلوان" (كتابة وإخراج: باسل غندور، إنتاج: رولا ناصر) "الفتاة التي أضاعت نصف السرير" (كتابة: سامر البطيخي وأحمد معاليقي، إخراج: سامر البطيخي، إنتاج: فاطمة رشا شحادة). 

"ريش ملون" (كتابة وإخراج: محمد الحشكي، إنتاج: سري سيلاوي) "جواز سفر" (كتابة راكان مياسي وأحمد عامر، إخراج راكان مياسي، إنتاج: عبد الله الرمحي) منح الإنتاج المشترك لمشاريع أفلام عربية روائية طويلة "حقل البرتقال" (كتابة وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج: رولا ناصر وروجيه فرابير وفيرونيكا مولنار) – إنتاج مشترك (الأردن/ كندا) "بيرثداي" (كتابة وإخراج: لارا زيدان، إنتاج: علاء الأسعد وسفيرين تيبي) – إنتاج مشترك (الأردن/لبنان/فرنسا/كندا/ألمانيا) منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية قصيرة: "سينما تابلاين" (كتابة وإخراج: هادي شتات، إنتاج: ندى عطية) "لا يوجد أرانب في غزة" (إخراج: وداد شفاقوج، كتابة وإنتاج: مرام صبح) "اللعنة المُباركة" (كتابة وإخراج: أحمد سمارة، إنتاج: سلام شرف) "الأصنصير" (كتابة وإخراج: نور الزواتين، إنتاج: رهف بدور) "الجار" (كتابة وإخراج: لورا بشناق، إنتاج: محمد راشد العجلوني) "حلب طازج" (كتابة: غالية حداد وركان كامرون، إخراج: غالية حداد، إنتاج: خليل الدحلة) منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية قصيرة: "حُجوب" (إخراج: غسان محمد نظمي، إنتاج: سعيد نجمي) "نط" (إخراج: مجد بلال العزب، إنتاج: ياسمين سامي الزبيدي) "سيدة الوادي" (إخراج: علياء القواسمة، إنتاج: بان مرقة) منح الإنتاج لمشاريع أفلام تحريكية قصيرة: "بيّاع غاز" (كتابة وإخراج: أحمد البشابشة، إنتاج: ضياء كراسنة) "جاد" (كتابة وإخراج: أحمد جابر، إنتاج: حنين دقامسة)

