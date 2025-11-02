قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمرو دياب والمتحف الكبير يتصدران تريند (إكس)

عمرو دياب والمتحف الكبير يتصدران تريند (إكس)
عمرو دياب والمتحف الكبير يتصدران تريند (إكس)
أ ش أ

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع (إكس) ، وذلك بعد تحيته لحفل إفتتاح المتحف المصري الكبير أمس خلال حفله الذي أحياه في مسرح أرينا دبي.


وتصدر هاشتاج "الهضبة المتحف الكبير" تريند موقع (إكس في مصر) ، واحتل المركز الثاني عالميا عبر موقع التدوينات الشهير.


وكان عمرو دياب قد وجه تحية خاصة لبلده مصر بمناسبة إفتتاح المتحف الكبير أمس خلال حفله في دبي ، وقال الهضبة :" بصفتي مغني مصري .. ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير ، وفخورين كلنا بالإنجاز دا".


وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرًا بلغ ١٦ ألف متفرج ، محققًا أعلى حضور جماهيري لمطرب عربي أو أجنبي في مسرح كوكاكولا أرينا دبي منذ افتتاحه.


وقدم عمرو دياب ، خلال الحفل ، مجموعة من أشهر أغانيه مثل خطفوني، قمرين، وياه، العالم الله، ليلي نهاري، نور العين، برج الحوت، و ماله.


وخلال غنائه أغنية وحشتيني ، صعد الموزع الموسيقي نادر حمدي للمسرح ليعزف مع دياب صولو البيانو الرئيسي في الأغنية وسط هتافات الجمهور. 


كما حرص النجم عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد (إبتدينا) مثل ماليش بديل، وبابا، قبل أن يختتم الحفل بأغنية شايف قمر.

النجم عمرو دياب موقع إكس حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير مسرح أرينا دبي هاشتاج الهضبة المتحف الكبير

