زلزال قوي يضرب شمال أفغانستان بقوة 6.3 درجات دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد شمال أفغانستان، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في عدد من الولايات، خصوصًا في مناطق قريبة من الحدود مع طاجيكستان.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 200 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى بُعد نحو 40 كيلومترًا شمال مدينة فيض آباد، عاصمة ولاية بدخشان الجبلية، وهي منطقة نائية غالبًا ما تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا نظرًا لوقوعها على تقاطع الصفائح التكتونية بين الهند وأوراسيا.

من جانبها، أكدت وكالة "أ ف ب" نقلاً عن مسؤولين محليين في بدخشان، أن سكان المدن الشمالية شعروا بهزات قوية استمرت بضع ثوانٍ، من دون أن تُسجَّل خسائر بشرية أو مادية كبيرة حتى الآن.

وقال عبد القدير صافي، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن فرق الإنقاذ بدأت عمليات مسح ميدانية في المناطق الجبلية للتأكد من سلامة القرى النائية، مشيرًا إلى أن ضعف البنية التحتية في الإقليم يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وشعر بالزلزال أيضًا سكان العاصمة كابول وعدة مدن في شمال باكستان المجاورة، بحسب موقع “يوروب-مديتيرانيان سيزمولوجيكال سنتر (EMSC)”، الذي أوضح أن الهزة كانت محسوسة على نطاق واسع لكن تأثيرها كان محدودًا بسبب عمقها الكبير.

يُذكر أن أفغانستان شهدت خلال العام الماضي سلسلة من الزلازل المدمّرة، كان آخرها في أكتوبر 2023 عندما أودت هزات مماثلة بحياة أكثر من ألفي شخص في إقليم هرات غرب البلاد، ما يعكس هشاشة البنية التحتية وضعف إمكانيات الاستجابة للكوارث الطبيعية في البلاد.