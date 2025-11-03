المصرية للمطارات: طاقة مطار سفنكس الاستيعابية 1.2 مليون راكب سنويًا

كشف الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن الطاقة الاستيعابية القصوى لمطار سفنكس تبلغ 1.2 مليون راكب سنويًا، وقد وصلنا هذا العام إلى نسبة تشغيل بلغت 1.1 مليون راكب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه جارٍ دراسة وتخطيط إنشاء مبنى جديد للتوسعة في مطار سفنكس، لأن المطار في الأساس جزء من خدمة المتحف الكبير، قائلاً: "بجوار مطار سفنكس، وبجوار المبنى الحالي الذي جرى توسعته منذ أربع سنوات".

وأضاف: "المطار يستقبل جميع أنواع الطائرات وليس الطائرات الصغيرة فقط، وقد استقبلنا أمس كافة أنواع الطائرات كما حدث بالأمس".

وكشف أن المطار استقبل 19 رحلة لفئة (VIP) بإجمالي 50 راكب، بخلاف التشغيل العادي، قائلاً: "استقبلنا بالأمس، حيث كان المطار يعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، 50 راكبًا من فئة (VIP) من المشاركين في الاحتفالية، من إجمالي 5 آلاف راكب ضمن التشغيل العادي اليومي".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول مطار الغردقة، وهل يحقق أرقامًا كبيرة في التشغيل اليومي حاليًا؟ قال النشار: "لأول مرة في تاريخ مطار الغردقة يبلغ متوسط التشغيل اليومي، أمس الموافق الأول من نوفمبر، أرقامًا كبيرة وصلت إلى 56 ألف راكب بنسبة نمو 11%".

وأردف: "إجمالي النمو السنوي في مطار الغردقة بلغ 16% هذا العام، حيث حقق المطار عدد زائرين بلغ 9.6 مليون راكب العام الماضي، ونتوقع أن يبلغ خلال عام 2025، في شهري نوفمبر وديسمبر المتبقيين، نحو 11 مليون راكب خلال العام الحالي".

وحول آخر إجراءات طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص، قال: "نحن الآن في الخطوات النهائية للطرح، وفي منتصف الشهر الجاري سيتم الانتهاء من الشروط لاستقبال العروض من الشركات في القطاع الخاص، ونسير بشكل جيد جدًا، وسيكون مطار الغردقة هو النموذج الذي يُحتذى به في الشراكة مع القطاع الخاص في كافة المطارات البالغ عددها 11 مطارًا".

وعن مطار شرم الشيخ، علّق قائلاً: "حققنا نموًا في مطار شرم الشيخ بلغت نسبته 28% بإجمالي عدد ركاب 8.8 مليون راكب".

وشدد على أن مطار العلمين شهد طفرة كبيرة، حيث جرى تنفيذ عملية تطوير في البنية التحتية وتوسعة المبنى، وتم تنفيذ عدة أمور لوجستية انعكست على أعداد الزائرين، إذ بلغ عدد الركاب العام الماضي 39 ألف راكب، بينما تم هذا العام استقبال 167 ألف راكب بنسبة نمو 319%.